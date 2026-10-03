В Тбилиси открылся еще один магазин продуктов сети "Белорусский дом"

Белорусские производители расширяют свое присутствие на рынке Грузии. В Тбилиси открылся уже 23-й по счету магазин сети белорусских продуктов питания "Белорусский дом".

В открытии магазина приняла участие парламентская делегация Беларуси. Участники делегации отметили важность продвижения качественной отечественной продукции на внешних рынках и дальнейшего развития взаимовыгодного торгового сотрудничества с Грузией.

В новой торговой точке широко представлена мясо-молочная продукция, напитки, бакалея и кондитерские изделия.

Сеть магазинов "Белорусский дом" создана в 2019 году. За это время магазины открыли в 6 городах Грузии. В портфель торговой сети входит около 30 белорусских предприятий.