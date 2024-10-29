В Тбилиси почти 10 тыс. человек вышли на очередной митинг против результатов парламентских выборов

Грузинская оппозиция не может смириться с результатами прошедших парламентских выборов. 4 ноября она вывела на митинг до 10 тысяч своих человек.

Судя по отсутствию задора и даже малейших попыток спровоцировать обострение ситуации, у сторонников оппозиции в Тбилиси дела идут неважно: шансов добиться отмены выборов практически нет и сам вопрос выпал из планетарной повестки дня. Однако на митинге приняли решение проводить акции протеста ежедневно.