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В Тбилиси почти 10 тыс. человек вышли на очередной митинг против результатов парламентских выборов

Грузинская оппозиция не может смириться с результатами прошедших парламентских выборов. 4 ноября она вывела на митинг до 10 тысяч своих человек.

Судя по отсутствию задора и даже малейших попыток спровоцировать обострение ситуации, у сторонников оппозиции в Тбилиси дела идут неважно: шансов добиться отмены выборов практически нет и сам вопрос выпал из планетарной повестки дня. Однако на митинге приняли решение проводить акции протеста ежедневно.

Фото ТАСС

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