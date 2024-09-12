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В течение дня армия Израиля засекла запуск 230 ракет со стороны Ливана
Израильские военные зафиксировали в течение дня запуск в общей сложности примерно 230 снарядов со стороны Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
В ее заявлении говорится, что таковы данные по состоянию на 23:00 мск.
В первой половине дня заметный обстрел был произведен в утренние часы в направлении Хайфы, крупнейшего города на севере страны. По данным военных, в сторону Хайфского залива и агломерации Крайот, соседствующей с Хайфой, тогда было запущено около 25 снарядов. Часть из них была перехвачена, некоторые упали на местности. Сообщений о пострадавших не поступало.
Наиболее мощная волна обстрелов была зафиксирована во второй половине дня, когда примерно за полчаса по Израилю было выпущено сразу около 100 снарядов. Первый залп из 80 ракет пришелся на обширную территорию на севере страны, включая Галилею, Хайфский залив и Изреельскую долину. Вторая волна из примерно 20 снарядов затронула более северные районы в Верхней Галилее.
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