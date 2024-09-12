В течение дня армия Израиля засекла запуск 230 ракет со стороны Ливана

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Израильские военные зафиксировали в течение дня запуск в общей сложности примерно 230 снарядов со стороны Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В ее заявлении говорится, что таковы данные по состоянию на 23:00 мск.

В первой половине дня заметный обстрел был произведен в утренние часы в направлении Хайфы, крупнейшего города на севере страны. По данным военных, в сторону Хайфского залива и агломерации Крайот, соседствующей с Хайфой, тогда было запущено около 25 снарядов. Часть из них была перехвачена, некоторые упали на местности. Сообщений о пострадавших не поступало.