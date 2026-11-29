Марафон уличных беспорядков в Тиране продолжается: минувшей ночью оппоненты действующих властей вновь вступали в ожесточенные схватки со спецназом на улицах албанской столицы.

На сей раз противостояние было особенно остервенелым: число пострадавших составило 35 человек, среди них - 9 полицейских и 6 журналистов.

Улицы Тираны наполнились клубами слезоточивого газа, здесь вовсю полыхали автомобили, а полиция применяла весь спектр спецсредств.

Причиной конфликта является угнездившаяся в местных коридорах власти коррупция. Толчком к противостоянию стало выделение правительством площадки под строительство курортных отелей одной из компаний, связанных с родственником Дональда Трампа.

Отмены этого решения противники правительства добиться сумели. Теперь они пытаются отправить в отставку кабинет министров в полном составе, но пока безуспешно, однако улицы Тираны полыхают каждые выходные.