В Токио из-за приближения тайфуна "Дуцзюань" отменены более 520 авиарейсов

Столичный регион Японии готовится к удару стихии. К Токио приближается тайфун "Дуцзюань".

Из-за ухудшения погоды авиакомпании были вынуждены отменить более 520 рейсов. Остановлено движение части поездов и паромное сообщение, перекрыты участки автомагистралей.

Национальное метеорологическое агентство объявило высший уровень опасности. Синоптики предупреждают о приближении шквалистого ветра, экстремальных проливных дождей, а также о высоком риске разлива рек и схода оползней.

Власти Токио обратились к жителям с призывом соблюдать максимальную осторожность, заблаговременно подготовиться к возможной эвакуации и отказаться от выхода на улицу до прохождения эпицентра шторма.