В Токио на митинг в защиту статьи конституции об отказе от войны вышли 38 тыс. человек

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В Токио 38 тыс. человек вышли на митинг в защиту статьи конституции об отказе от войны, пишет РИА Новости.

В Токио проходит митинг и демонстрация в защиту 9-й, так называемой мирной статьи конституции Японии, 78-ю годовщину принятия которой страна отмечает 3 мая.

В Японии отмечается 78-я годовщина принятия послевоенного основного закона. Из-за наличия в ней 9-й статьи ее называют мирной, так как Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армией. Эта конституция была принята 3 мая 1947 года, зафиксировав тем самым отказ страны от войны, и подразумевала возможность применения силы только для обороны в случае нападения извне.

По сведениям организаторов, митинг в парке района Ариакэ в Токио собрал 38 тыс. человек. Он проходил под лозунгами "Нет дискуссиям об изменении конституции, с помощью конституции защитим мир, жизнь и права человека!", "Не гонка вооружений, а жизнь и существование!" и другими. После митинга участники прошли по улицам города шествием.