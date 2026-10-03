В торговом центре Лос-Анджелеса произошла стрельба

В Лос-Анджелесе выясняют обстоятельства стрельбы в торговом центре, расположенном рядом с Калифорнийским университетом. Жертвами происшествия стали как минимум 2 человека.

Как сообщили в местной полиции, вызовы начали поступать накануне после 23:00 из-за шумной вечеринки. Прибывшие на место патрульные услышали звуки выстрелов.

По данным СМИ, во время обысков правоохранители вывели из бара в торговом комплексе и выстроили в ряд десятки людей в наручниках. Информации о мотивах нападавших не поступало.