В центре Киева и других крупных украинских городов продолжается акция протеста, которую многие здесь называют "картонным Майданом". На главных площадях разбиты палаточные городки, а митинги продолжаются круглосуточно.

Накал страстей нарастает - в Одессе полицию начали забрасывать файерами, но спровоцировать столкновения не удалось.

Размах протестов таков, что Зеленский начал искать способ разрешить конфликт миром. Накануне он встретился с отставным министром обороны Федоровым. Появились слухи, что экс-министра назначат главнокомандующим ВСУ вместо его заклятого врага Сырского.

"Картонным" нынешний майдан называют, поскольку, как полагают многие, он был оплачен самим Федоровым: есть немало свидетельств, что выступления в свою защиту многочисленных блогеров экс-министр оплатил криптовалютой.