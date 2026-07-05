Тысячи жителей Варшавы вышли на марш памяти жертв Волынской резни. Акция прошла на площади Трех Крестов в центре польской столицы. Участники жестко выступили против героизации Киевом нацистских преступников.

Демонстранты скандировали лозунг: "Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам". Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал присвоение подразделению ВСУ имени главаря УПА "наглым и презренным поступком" и подчеркнул: с культом Бандеры Киеву не место в Евросоюзе.

Ранее в ответ на действия Украины польский диктатор уже лишил Зеленского высшей госнаграды - ордена Белого орла.