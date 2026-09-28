В Цзинане открылся Минский институт БГУИР

Ставка на передовые технологии и коммерциализацию научных разработок: в китайском городе Цзинань открылся Минский институт при Шаньдунском женском университете. Этот проект реализован Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

При Минском институте будет функционировать совместная научная лаборатория, где смогут преподавать и белорусские специалисты.

Вадим Богуш, ректор БГУИР:

"Схема работы института предполагает, что не менее 30 % этой образовательной программы будет обеспечиваться преподавателями нашего университета. И понятное дело, что какая-то базовая подготовка по математике и физике, она достаточно унифицирована. Ну, а то, что касается профильных дисциплин, то действительно наши партнеры в КНР рассчитывают на то, что компетенции Университета информатики и радиоэлектроники помогут им в том числе обеспечить задачу качественной подготовки специалистов для КНР и прежде всего для провинции Шаньдун".

БГУИР сегодня сотрудничает с китайскими вузами сразу по трем направлениям: совместные программы обмена студентов, переподготовка и повышение квалификации для научных кадров, а также создание совместных научных продуктов.