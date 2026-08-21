В Тунисе вспыхнули волнения

В Тунисе проходят демонстрации и протесты, вызванные тяжелым социально-экономическим кризисом, перебоями с водо- и электроснабжением на фоне зноя. Вдобавок все более ощутимо дает о себе знать подорожание продовольствия. Демонстрации проходят даже в 50-градусную жару.

Волнения в Тунисе - это, вполне вероятно, лишь первое проявление глобальной социальной нестабильности, которая зреет в странах Африки и Азии.

По данным "Файненшл таймс", один только конфликт в Украине лишил мировой рынок продовольствия четверти объемов зерновых: причина в том, что из-за взаимных атак практически парализован экспорт пшеницы Черным морем. Не менее серьезные последствия для бедных государств может иметь и кризис в Персидском заливе. Биржевые цены на зерновые и продовольствие в целом ощутимо выросли - достигли трехлетнего максимума и останавливаться не намерены. Уже осенью с голодом могут столкнуться самые бедные регионы планеты.