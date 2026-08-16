Эстония откроет тюрьму с удобствами для шведских заключенных

Эстония превратилась в шведскую тюрьму - по счастью, еще не вся: официальные Стокгольм и Таллин договорились об открытии исправительного заведения в городе Тарту.

Шведские власти столкнулись со стремительным ростом преступности, из-за которого тюрьмы страны оказались переполненными. Выход нашелся быстро: стать тюрьмой для шведских бандитов вызвалась Эстония. Стокгольм согласился платить за каждого осужденного по 8,5 тыс. евро - бюджету это позволяет практически уполовинить расходы. Эстонцы тоже счастливы: экспорт тюремных услуг даст работу нескольким десяткам граждан и позволит нарастить ВВП.

Рядовые эстонцы, однако, в некотором недоумении: экспорт тюремных услуг практикуют обычно страны третьего мира. Раздражает местных граждан и то, что тюрьма для шведских бандитов больше напоминает дорогую гостиницу: здесь обустроены индивидуальные камеры, в которых есть телевизоры, кофейные аппараты и тому подобные удобства.