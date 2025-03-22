В Украине изменят законодательство, чтобы отсрочить выборы после отмены военного положения?

Украинские власти хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов после отмены военного положения в Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу ЦИК Украины Олега Диденко.

Ранее из-за военного положения в Украине отложили проведение президентских и парламентских выборов. Однако на фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос выборов снова выходит на первый план, пишут украинские СМИ.

Согласно действующему украинскому законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. В Киеве выражают мнение, что на их подготовку в нынешней ситуации понадобится больше времени.

"Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством", - сказал Диденко.

По его словам, Украина из-за боевых действий нуждается в корректировке определенных законом процедур избирательного процесса. Изменения придется вносить либо во время военного положения, либо после его отмены, но "это уже вопрос к парламенту", добавил Диденко.

"У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", - сказал Диденко.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.