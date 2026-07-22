В Украине назначен новый главнокомандующий

Киевский режим определился с назначением нового главнокомандующего вместо Александра Сырского. Им стал генерал-майор Михаил Драпатый.

С июня 2025 года он занимал пост командующего объединенными силами ВСУ, а до этого был командующим сухопутными войсками Украины.

Новый главком объявлен в розыск в России. Следственный комитет заочно обвинил его в причастности к обстрелам в Донецкой и Луганской областях в 2017 и 2019 годах, в результате которых, по версии ведомства, погибли и пострадали 154 человека. Также Драпатый был командиром батальона, который в 2014 году протаранил гражданских людей на БМП в Мариуполе.

Стало известно, что бывшему главе Министерства обороны Михаилу Федорову предложена новая роль в команде Зеленского. Однако какая именно, пока не сообщается.