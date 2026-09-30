В Украине несколько месяцев подряд падает средняя зарплата

Украинская экономика продолжает стремительное падение, а реальные доходы населения сокращаются несколько месяцев подряд.

Так, в августе средняя зарплата в стране снова снизилась - за месяц более 1 %. И это уже не первый раз - в июле доходы упали сразу на 1,5 %.

При этом даже такая "средняя температура по палате" искусственно вытягивается исключительно за счет столицы и айтишников.

А вот украинским бюджетникам повезло гораздо меньше: на фоне дефицита бюджета учителям киевский режим кидает жалкие подачки, которых едва хватает на оплату счетов.