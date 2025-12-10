Небоевые потери Лондона в украинском конфликте. Как сообщает издание The Sun, британское Минобороны объявило о гибели в Украине своего военнослужащего. По словам официальных лиц, это произошло во время проведенных украинскими военными испытаний нового оружия.

В заявлении ведомства говорится, что солдат "получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта". Никакие дополнительные подробности об обстоятельствах инцидента не разглашаются.