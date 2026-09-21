В Украине потребовали от кабинета министров переписать гимн страны

Подписи под соответствующей петицией собирают на сайте правительства. Граждан, которых уже нашлось более тысячи, волнует присутствие в гимне упоминаний о смерти.

Петиция указывает, что речь идет о музыкальном произведении, которое исполняют миллионы людей. При этом слова "ще не вмерла" рождают в умах граждан сомнения. Да, пока не умерла, но ведь возможность такая существует?

Для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тыс. подписей и, вполне вероятно, сделать это получится. Гимн многие и часто обвиняют в излишней мрачности и пессимизме. Гимн многие и часто обвиняют в излишней мрачности и пессимизме.

Фото РИА Новости