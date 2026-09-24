В Украине приступили к обновлению данных геологического обследования территории страны.

Как объявлено, оно необходимо для создания базы данных, которая будет предоставлена потенциальным инвесторам. Инициатива довольно странная. Насколько можно судить, официальный Киев подвергся энергичному давлению со стороны европейских и американских властей. Трамп давно требует от Украины исполнения договоренностей по редкоземельным элементам.

Кроме того, западные союзники Киева интересуются залежами лития, титана, графита - а для начала добычи необходима точная оценка запасов таких материалов. И, судя по всему, Киев немедленно откликнулся на призывы партнеров - страну вовсю готовят к послевоенной распродаже.