В Украине продолжаются "картонные протесты" в поддержку Федорова

В Киеве продолжаются "картонные митинги" в рамках бессрочной кампании с призывом вернуть бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Организаторы и участники заявляют, что будут оставаться на улицах до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Демонстрации начались после роспуска Кабинета министров Украины, включая главу Минобороны. После назначения на пост генерала Михаила Драпатого сторонники Фёдорова продолжили выходить на акции протеста. Местом проведения одной из акций стал родной город Владимира Зеленского - Кривой Рог.