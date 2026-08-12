В Украине растет бедность и неравенство

В Украине растет уровень бедности - в 2025 году он составил более 41,5 %. При этом увеличился разрыв между богатыми и бедными. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

По его данным, у наименее бедных домохозяйств реальные доходы сократились на треть, тогда как у наиболее обеспеченных - выросли более чем на 10 %.

Одной из главных причин ухудшения положения Всемирный банк называет рост стоимости жизни. С 2022 по 2025 годы рост цен на продукты составил от 70 до 90 % , а расходы на жилье и коммунальные услуги увеличились на 50-70 %.