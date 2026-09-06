В Украине заполыхал очередной коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Офисе Генеральной прокуратуре страны. Опубликованы также аудиозаписи бесед ряда сотрудников этого ведомства.

Из материалов, собранных НАБУ материалов следует, что на протяжении многих лет украинские колл-центры работали под контролем прокуратуры: миллионы долларов ежемесячно поступали от мошенников руководству правоохранительного ведомства, включая генпрокурора Кравченко. Где находится он сам - пока не известно.

За последние несколько дней Национальное антикоррупционное бюро также разоблачило ряд высокопоставленных чиновников офиса украинского президента. К мошенническим схемам и многомиллионным хищениям оказались причастны самые близкие чиновники Зеленского.



Многие на Украине полагают, что цель НАБУ, которое контролируется европейцами и американцами, не борьба с коррупцией. Таким образом, Зеленского подталкивают к проведению выборов, которые он, по всем признакам, проиграет.