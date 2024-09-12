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В Украине сожгли портреты классиков русской литературы в День учителя

Сожжением портретов классиков русской литературы отметили День учителя в Украине. Это произошло в "Гончаренко центре", действующем под эгидой депутата Рады Алексея Гончаренко. В том числе и с помощью его сотрудников детей заставили поджечь портреты Пушкина и Толстого.

О том, что к сожжению книг прибегал Гитлер, школьникам, конечно же, не рассказали.

Варварская акция уже вызвала бурю возмущения в соцсетях. Сам украинский депутат уже успел удалить пост с кадрами сожжения. Видимо, расчет был на резонанс иного рода. Гончаренко даже напомнили, как на митинге в 2009 году тот сам защищал права русского языка в Одессе.

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