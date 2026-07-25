В Украине уклонистам намерены ограничить доступ к госуслугам и счетам. Как поясняют чиновники, речь идет об ограничении в предоставлении административных услуг, использовании водительских прав, об аресте счетов и так далее.

Таким образом киевский режим собирается увеличить эффективность розыскных действий в отношении людей, уклоняющихся от мобилизации. Соответствующие законопроекты разработаны, но пока не внесены в Верховную раду.