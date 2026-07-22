Демографическая катастрофа в Украине достигла исторического пика. Уровень смертности в "незалежной" превышает рождаемость почти в 4 раза. На каждого появившегося на свет младенца приходится 3,5 смерти.

Самое показательное, что стремительнее всего рождаемость обвалилась вовсе не у линии фронта, а в глубоком тылу: в Киеве и в Западной Украине показатель естественной убыли населения подскочил сразу на 44 %.

Такая ситуация в стране сложилась из-за античеловеческой политики режима. Дееспособных мужчин по воле Киева массово утилизируют в окопах, а миллионы женщин попросту бегут за границу.