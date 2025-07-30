В Украине вводят программу "Контракт 18-24" для операторов БПЛА

В Украине вводят новую программу "Контракт 18-24" для операторов дронов, предусматривающую службы два года службы, пишет БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщается, правительство Украины приняло решение о запуске контракта среди молодых людей от 18 до 24 лет, которые будут служить операторами дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

"Контракт 18-24" для операторов дронов со сроком службы два года и 1 млн грн выплат в три этапа запускают в Украине", - сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

По словам министра обороны, будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптационного курса. После завершения службы они получат поддержку от государства и ипотеку под 0 %. По инициативе Министерства обороны все, кто добровольно присоединится к программе "Контракт 18-24", будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Вместе с тем женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет без их личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.