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В Украине вводят программу "Контракт 18-24" для операторов БПЛА
В Украине вводят новую программу "Контракт 18-24" для операторов дронов, предусматривающую службы два года службы, пишет БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщается, правительство Украины приняло решение о запуске контракта среди молодых людей от 18 до 24 лет, которые будут служить операторами дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.
"Контракт 18-24" для операторов дронов со сроком службы два года и 1 млн грн выплат в три этапа запускают в Украине", - сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
По словам министра обороны, будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптационного курса. После завершения службы они получат поддержку от государства и ипотеку под 0 %. По инициативе Министерства обороны все, кто добровольно присоединится к программе "Контракт 18-24", будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.
Вместе с тем женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет без их личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.
С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.