В Украине за 25 тыс. долларов можно съездить на фронт и поохотиться на людей

В Украине активно развивают так называемый "военный туризм". Компании этой страны, а также западные фирмы предлагают все более широкий ассортимент туров. Теперь удовольствие окунуться в атмосферу войны может себе позволить человек любого достатка.

За 150-200 долларов организуют посещение мест недавних боевых действий, где сегодня совершенно безопасно.

Для настоящих гурманов есть туры в Харьков и на саму линию боестолкновений. Поскольку тут для обеспечения безопасности нанимают военных, туристу придется заплатить от 15 до 25 тыс. долларов. В качестве бонуса он получает право пострелять или поуправлять дроном, а по возвращении домой хвастаться тем, что "кого-то убил".

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