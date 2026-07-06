Бизнес по-украински вышел на новый уровень: трое военных попытались продать целый грузовик с оружием. В ассортименте более 700 боеприпасов, противотанковые комплексы и тонна взрывчатки.

Всю эту "коллекцию", оплаченную из карманов европейских налогоплательщиков, дельцы в погонах оценили в примерно 45 тыс. долларов.

Пока Владимир Зеленский клянчит у мира каждую пулю, его военные торгуют смертью в промышленных масштабах.

Финал нелепой бизнес-схемы предсказуем: двоих отправили под стражу с возможностью внесения залога, третьего - под круглосуточный домашний арест.