3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
В Украине заработал государственный реестр избирателей
Автор:Редакция news.by
Госреестр избирателей возобновил работу в Украине впервые за три года. Как подчеркивают СМИ, это одно из базовых условий для проведения выборов.
Более того, спикер Верховной рады Стефанчук распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах Президента в условиях военного времени.
Впрочем, с подсчетом избирателей возникнут проблемы. Председатель ЦИК заявлял, что узнать точное число украинцев, которые могли бы принять участие в выборах, невозможно. Согласно реестру, с правом голоса - свыше 33 млн граждан, однако реальное количество цифра не отражает. По разным оценкам, сейчас за рубежом находится до 7,5 млн украинцев.