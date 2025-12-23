В Украине заработал государственный реестр избирателей

Госреестр избирателей возобновил работу в Украине впервые за три года. Как подчеркивают СМИ, это одно из базовых условий для проведения выборов.

Более того, спикер Верховной рады Стефанчук распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах Президента в условиях военного времени.