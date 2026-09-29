В Узбекистане стартовал Узбекско-белорусский межпарламентский форум

В Узбекистане начинает работу Узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное партнерство.

В программе первого дня состоятся двусторонняя встреча спикеров верхних палат, подписание соглашений и контрактов на 4 тематических секциях, а также работа выставки продукции ведущих предприятий двух стран.

Ожидается, что по итогам двух дней форума стороны поставят подписи под Хивинской декларацией.