В Узбекистане стартовал Узбекско-белорусский межпарламентский форум
Автор:Редакция news.by
В Узбекистане начинает работу Узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное партнерство.
В программе первого дня состоятся двусторонняя встреча спикеров верхних палат, подписание соглашений и контрактов на 4 тематических секциях, а также работа выставки продукции ведущих предприятий двух стран.
Ожидается, что по итогам двух дней форума стороны поставят подписи под Хивинской декларацией.