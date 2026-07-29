Над мэром Варшавы Тшасковским нависла угроза досрочной отставки. 30 июля на улицах польской столицы стартует сбор подписей за проведение референдума по его отстранению от должности.

Активисты крайне недовольны отсутствием должного контроля над муниципальными предприятиями и городскими учреждениями, а также ростом штата чиновников и увеличением расходов на его содержание.

В мэрии Варшавы насчитывается более 9 тыс. штатных должностей, а ежегодные расходы на содержание чиновников достигают 490 млн долларов.

Оппоненты мэра подчеркивают, вместо решения насущных проблем, Тшасковский полностью сосредоточился на большой политике и собственных президентских амбициях, окончательно бросив столицу на произвол судьбы.