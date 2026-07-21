В Варшаве обстреляли квартиру с украинцами

В Варшаве открыли настоящую охоту на украинцев. В польской столице неизвестный обстрелял квартиру, из которой доносилась украинская речь.

По словам пострадавших, за неделю до этого местный житель уже выкрикивал в их адрес оскорбления и требовал немедленно покинуть страну. А когда услышал иностранный язык снова, просто дважды выстрелил в окно жилого дома.



Но примечательна здесь реакция хваленых европейских правоохранителей. После первого же выстрела испуганные жильцы экстренно вызвали полицию. Вот только наряд прибыл на место преступления лишь спустя 2 часа и то после того, как скандал разлетелся по соцсетям.