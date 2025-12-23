В Варшаве предложили использовать метро в качестве убежища на случай ЧП

В Польше к "Восточному щиту" может добавиться подземный. Мэр Варшавы и бывший кандидат в президенты Рафал Тшасковский анонсировали проект использования метро в качестве убежища на случай чрезвычайных ситуаций.

По плану, места пребывания в метро будут оборудованы кроватями, водой и основными удобствами. Сообщается, что такая адаптация будет стоить дешевле, чем строительство новых убежищ.

Однако в 2024 году Варшава выделила около 30 млн долларов на программу по улучшению системы укрытий и гражданской защиты. Спустя год укрытия так и не появились, зато возникла идея использования метро. К слову, в случае ЧП оно сможет вместить всего 5 % населения польской столицы.