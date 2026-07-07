Конфликт между Польшей и Украиной активно подогревается. В преддверии Дня памяти жертв Волынской резни украинские беженцы развесили на улицах Варшавы плакаты с портретами Бандеры и подписью "Наш герой", а также листовки, оскорбляющие польского президента Кароля Навроцкого. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

Одновременно с этим атаке подверглись и картографические сервисы. Неизвестные массово переименовали варшавские достопримечательности в картах Google, заменив их на нацистские и шовинистические лозунги.

Так, Музей варшавского восстания назвали "Музеем создания Третьего рейха", а один из центральных парков получил название "Поле перемалывания поляков".