В Варшаве проходит общенациональный марш протеста

В центре Варшавы проходят протесты профсоюза "Солидарность". Участники съехались со всей страны и идут от Замковой площади до Сейма. Полиция временно перекрыла улицы.

Организаторы заявляют: эта акция - уже не предупреждение, а "красная карточка" правительству Туска. Поляки требуют немедленно остановить губительный "Зеленый курс" Евросоюза, прекратить массовые увольнения и поддержать референдум, который предлагает Навроцкий. На голосование он хочет вынести вопрос об отказе от климатической политики ЕС.