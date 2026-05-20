В Варшаве проходит общенациональный марш протеста
Автор:Редакция news.by
В центре Варшавы проходят протесты профсоюза "Солидарность". Участники съехались со всей страны и идут от Замковой площади до Сейма. Полиция временно перекрыла улицы.
Организаторы заявляют: эта акция - уже не предупреждение, а "красная карточка" правительству Туска. Поляки требуют немедленно остановить губительный "Зеленый курс" Евросоюза, прекратить массовые увольнения и поддержать референдум, который предлагает Навроцкий. На голосование он хочет вынести вопрос об отказе от климатической политики ЕС.
Ранее перед канцелярией премьера активисты уже развернули палаточный "Городок гнева", пообещав стоять до тех пор, пока Туск не уйдет в отставку.