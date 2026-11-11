В Варшаве пройдет марш независимости

В Варшаве поляки со всей страны собираются на марш независимости. На улицах уже установили бетонные заграждения и стянуты дополнительные силы полиции.

Девизом шествия в 2026 году в честь Национального праздника независимости станет лозунг "Поляк - хозяин в Польше!".

По сообщениям СМИ, партия "Право и справедливость" хочет провести его как демонстрацию протеста против политики Туска, который поддержал отстранение руководства Конституционного трибунала и пошел на открытый конфликт с Навроцким. Сегодня истекает срок ультиматума от Навроцкого, когда Туск должен убрать полицию с территории ведомства.