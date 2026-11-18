В Варшаве продолжает разгораться острый конституционный кризис - сотни протестующих разбили палаточный лагерь у здания Конституционного трибунала и пообещали стоять там всю зиму. Демонстранты обвиняют правительство Дональда Туска в силовом захвате судебной власти, произволе и полном подрыве закона. Звучат и антиевропейские лозунги: митингующие заявляют, что Брюссель намеренно закрывает глаза на беззаконие, и призывают Польшу выйти из состава Евросоюза.

"Закон нарушает именно Брюссель. Они утверждают, что это мы преступаем закон, но на самом деле они сами его попирают. Они прекрасно видят, что здесь происходит, и молчат - это возмутительно. В такой ситуации нам нужно выходить из Евросоюза, потому что в итоге они приведут нас к полному беззаконию", - возмущаются протестующие.

Причиной протестов стала попытка судей, назначенных правящей коалицией, лишить иммунитета отстраненного главу трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя для возбуждения против них уголовных дел. Ранее силовики физически не пустили руководителей суда на рабочие места на фоне конфликта вокруг реформы судебной системы между кабинетом Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким.