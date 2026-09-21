В Варшаве состоялся массовый антивоенный протест против втягивания страны в чужие конфликты. Накануне тысячи сторонников партии "Конфедерация польской короны" прошли маршем к президентскому дворцу.

Манифестанты несли национальные флаги и транспаранты с лозунгами "Польша за мир" и "Это не наша война". Лидер оппозиции Гжегож Браун потребовал от властей прекратить спонсировать Киев, заявив, что безопасность Украины не является обязанностью польских граждан.

Гжегож Браун, лидер партии "Конфедерация польской короны":

"Мы хотим мира, свободы и безопасности, и мы точно знаем, что это возможно. Мы просто отдаем себе отчет в том, что не существует никаких реальных причин - ни одной причины, соответствующей национальным интересам Польши, - по которым польский народ должен становиться воюющей стороной в каком бы то ни было конфликте".

Протестная акция прошла всего через два дня после визита премьера польского режима Туска в Украину, где он объявил о вступлении Варшавы в европейскую коалицию противоракетной обороны.

Митингующие обвинили главу правительства в эскалации и предательстве национальных интересов, подчеркнув, что милитаристский курс правительства ведет республику к неизбежному уничтожению. На этом фоне неудивительно, что рейтинг Туска стремительно снижается. Согласно последним опросам, более 54 % поляков оценивают его деятельность негативно.