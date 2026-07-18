"Картонный майдан" перекинулся из Украины в Польшу. Вслед за Киевом, Львовом и Одессой стихийная акция протеста против отставки министра обороны докатилась до Варшавы.

Украинцы собрались с плакатами у здания своего посольства. Организаторы требуют немедленно вернуть Федорова на пост.

Сам Федоров уже успел выступить с громкими обвинениями в адрес Зеленского и главкома Сырского.

Эксперты уверены: за кулисами акции стоят бизнесмены ВПК, теряющие госзаказы. Идет банальная борьба за миллиардные финансовые потоки от ЕС и НАТО.

Пока Зеленский зачищает соперников на будущих выборах, в соцсетях же откровенно высмеивают ситуацию. Комментаторы отмечают: сидящие за границей "ухилянты" у посольства постоять готовы, но возвращаться на родину и воевать за киевский режим категорически не планируют.