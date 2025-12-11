В Вашингтоне обсуждают возможность создания альтернативы "Большой семерке"

Американская администрация готовит новый формат международного сотрудничества. Politico сообщает: в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения из пяти стран - России, США, Китая, Индии и Японии - в качестве альтернативы "Большой семерке".

Параллельно этому, как пишет Wall Street Journal, Белый дом передал европейским партнерам предложения по полноценному возвращению Москвы в мировую экономику. В документах изложены планы использовать около 200 млрд долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, а также инвестиции американских компаний в стратегические отрасли России - от добычи редкоземельных металлов до арктических энергетических проектов.