В Великобритании мужчина по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет

Апелляционный суд Великобритании снял обвинения в убийстве с мужчины, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

"Обвинительный приговор мужчины, который провел в тюрьме 38 лет, был аннулирован в апелляционном суде, это считается самой продолжительной судебной ошибкой в британской истории", - говорится в статье издания.

Питер Салливан, которому сейчас 68 лет, был ошибочно осужден в 1987 году за убийство молодой девушки на северо-западе Англии, пишет газета. Мужчина всегда отрицал свою вину, и ранее его адвокаты уже дважды безуспешно пытались опротестовать приговор.

Результаты новых анализов, проведенных по распоряжению Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана не присутствовала в сохраненных образцах с места преступления, сообщает Guardian. Вместо этого найденные следы принадлежали другому неизвестному мужчине, сказано в статье.