В Великобритании начнут определять будущих тунеядцев в детсадах и школах

The Guardian сообщает, что в детских садах Великобритании начнут определять будущих тунеядцев заранее по известным только воспитателям приметам. А найдя такого ребенка, власти собираются заняться его активным перевоспитанием.

По данным правительства, на сегодня около 1 млн британцев в возрасте от 16 до 24 лет безработные. Потенциальных тунеядцев будут искать в школах и даже дошкольных учреждениях.

После с ними собираются вести активную воспитательную работу. В каких формах это будет реализовано, не ясно. Понятно, впрочем, что такие подходы предполагают даже не контроль, а настоящую слежку за детьми.