В Великобритании предложили экономить воду

В Великобритании предложили ограничить потребление воды для частных школ, автомоек, гольф-клубов и других предприятий. Причина - продолжительная засуха. Об этом пишет газета The Guardian.

С соответствующей инициативой выступили три крупных оператора водоснабжения - правительство пока не ответило на запрос.

Режим засухи действует в 11 районах Англии и Уэльса. Уровень воды в водохранилищах на 20-50 % ниже сезонной нормы, при этом 19 водохранилищ заполнены менее чем наполовину. Одновременно продолжается снижение уровня грунтовых вод.