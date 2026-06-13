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В Великобритании протестующие потребовали положить конец массовой миграции
Толпы людей заполонили улицы городов по всей Великобритании, требуя положить конец массовой миграции.
Акции прошли в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде и шотландском Глазго. Параллельно шли акции в поддержку мигрантов.
Наиболее напряженная ситуация сложилась в Глазго - полиция решила оттеснить толпу протестующих - начались столкновения и задержания. Людей, не церемонясь, валили лицом в асфальт.
Полиция подтвердила 8 арестов - все за различные нарушения общественного порядка и антиобщественное поведение.
Между тем протестующие требуют отставки правительства Стармера на фоне сообщений о нападениях мигрантов на мирных прохожих. Последний из них произошел в Белфасте, где суданский беженец едва не обезглавил мужчину. Также в графстве Ланкашир нелегал пытался перерезать горло 17-летней девушке.