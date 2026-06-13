В Великобритании протестующие потребовали положить конец массовой миграции

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Глазго - полиция решила оттеснить толпу протестующих - начались столкновения и задержания. Людей, не церемонясь, валили лицом в асфальт.

Между тем протестующие требуют отставки правительства Стармера на фоне сообщений о нападениях мигрантов на мирных прохожих. Последний из них произошел в Белфасте, где суданский беженец едва не обезглавил мужчину. Также в графстве Ланкашир нелегал пытался перерезать горло 17-летней девушке.