В Великобритании раскручивают информационную кампанию "Будь готов"

В Великобритании продолжают планомерно нагнетать военную истерию. Вслед за министром обороны, который отвел стране тысячу дней на подготовку к большой войне, конкретные инструкции представили в Палате лордов.

Парламентарии предложили ввести оплачиваемый отпуск для обучения граждан действиям при ЧС, составить списки добровольцев, определить здания под убежища, плюс рассылать в каждый дом памятки на случай блэкаутов и боевых действий.

Тем временем по запущенной правительством кампании "Будь готов" миллионы британцев уже скупают воду, консервы и запасаются наличными. Свои внутренние провалы и кризис в экономике официальный Лондон привычно прикрывает запугиванием населения и поиском внешних угроз в лице России, Китая и Ирана.