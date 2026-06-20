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В Великобритании усиливаются требования отставки Кира Стармера
Премьер Великобритании Кир Стармер за выходные должен определиться, оставляет он пост главы Лейбористской партии и премьер-министра или сохранит за собой обе эти позиции.
Требования отставки звучат со всех сторон все громче. На днях победил на довыборах в парламент Энди Бернхэм - этого популярного политика пророчат в сменщики нелюбимому всем Стармеру.
Нынешний глава правительства пользуется малой поддержкой среди граждан и в собственной партии. Руководство лейбористов требует его скорейшего ухода, но Стармер цепко держится за должность. Но теперь партийно-политический кризис приобрел исключительную остроту: передать власть Бернхэму - единственный способ сохранить контроль над правительством у лейбористов. Похоже, 22 июня Стармеру все же придется уйти в отставку.