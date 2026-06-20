В Великобритании усиливаются требования отставки Кира Стармера

Премьер Великобритании Кир Стармер за выходные должен определиться, оставляет он пост главы Лейбористской партии и премьер-министра или сохранит за собой обе эти позиции.

Требования отставки звучат со всех сторон все громче. На днях победил на довыборах в парламент Энди Бернхэм - этого популярного политика пророчат в сменщики нелюбимому всем Стармеру.