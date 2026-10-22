В Вене вспыхнули массовые протесты. Вдохновившись французскими "коллегами по несчастью", около 20 тыс. студентов и преподавателей вышли на улицы под лозунгом "Спасем университеты".

Активисты выступают против сокращения финансирования вузов. Ректораты столицы поддержали акцию, объявив официальный выходной, из-за чего движение в центре австрийской столицы оказалось полностью заблокировано.

Во Франции накануне субботних протестов Эммануэль Макрон объявил о жестком ограничении свободы собраний. Под предлогом борьбы с погромами французские власти фактически лишают права на протест всех, кроме одобренных властью профсоюзов.

Макрона беспокоит только его безбедное будущее, которое он планирует организовать за счет налогоплательщиков. Как сообщает издание Politico, в проект бюджета Франции на 2027 год заложили более 2 млн евро на его личный переезд, аренду жилья, коммунальные платежи и расходы на охрану.