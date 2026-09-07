В Вене прошли массовые протесты против разрушительной внешней политики правительства. Сотни демонстрантов вышли на улицы австрийской столицы, обвиняя руководство страны в уничтожении нейтралитета в угоду Брюсселю и Вашингтону. Активисты развернули плакаты против антироссийских санкций и потребовали немедленно прекратить финансовую поддержку Киева.

"Для нас совершенно очевидно: пока Украина не придет к какому-либо мирному соглашению с Россией, мы ни в коем случае не должны допускать ее вступления в Евросоюз. Это абсолютно ясно. До тех пор, пока там идет война, ни одна страна не может стать частью ЕС", - заявил один из протестующих.

Особо жесткой критике манифестанты подвергли главу МИД Австрии. По их мнению, австрийский нейтралитет теперь существует только на бумаге, а сам дипломат, по сути, превратился в министра Украины с австрийским паспортом.