В Венесуэле спустя 28 дней после землетрясения из-под завалов вызволили троих человек

Настоящее чудо случилось в Венесуэле: здесь спасатели обнаружили под руинами живыми троих человек, которые провели в бетонной ловушке 28 дней.

Несчастным оказана немедленная медицинская помощь, в том числе психологическая. Спасенным по-настоящему повезло: они оказались заперты в помещении, где нашлись запасы пищи и воды.

Между тем число установленных жертв венесуэльского землетрясения продолжает расти: на 24 июля из-под руин удалось извлечь почти 5,5 тыс. тел жертв стихии. К сожалению, мартиролог с именами погибших наверняка продолжит расти: пропавшими без вести числятся более 10 тыс. человек.