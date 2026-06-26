В венесуэльских городах, пострадавших от землетрясения, продолжаются спасательные работы

Продолжаются спасательные работы в пострадавших от землетрясения городах Венесуэлы. Власти страны официально сообщили о 920 погибших, без вести пропали почти 30 тыс. человек.

В результате стихийного бедствия практически разрушены города Ла-Гуайра и Катиа-ла-Мар. В ходе спасательных работ разворачиваются самые невероятные сюжеты, например, у женщины, которую извлекли из-под завалов в Каракасе, прямо там же успешно приняли роды.