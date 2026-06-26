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В венесуэльских городах, пострадавших от землетрясения, продолжаются спасательные работы
Автор:Редакция news.by
Продолжаются спасательные работы в пострадавших от землетрясения городах Венесуэлы. Власти страны официально сообщили о 920 погибших, без вести пропали почти 30 тыс. человек.
В результате стихийного бедствия практически разрушены города Ла-Гуайра и Катиа-ла-Мар. В ходе спасательных работ разворачиваются самые невероятные сюжеты, например, у женщины, которую извлекли из-под завалов в Каракасе, прямо там же успешно приняли роды.
Венесуэльские общины по всему миру собирают деньги для пострадавшей страны. Спасательные команды в Каракас отправляют десятки стран планеты.