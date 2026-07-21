В Венгрии депутаты оппозиционных партий покинули зал во время выступления и. о. президента

Политический демарш в Будапеште. Депутаты основных оппозиционных партий демонстративно покинули заседание во время выступления Агнеш Форстхоффер, временно исполняющей обязанности президента страны.

Поводом для бойкота стало скандальное отстранение главы государства Тамаша Шуйока, инициированное правительством Мадьяра. В зале остались лишь представители правящей партии и их союзники в количестве шести человек.

Представители оппозиции прямым текстом назвали происходящее парламентским фарсом и заявили о полной нелегитимности текущих процессов в руководстве страны.